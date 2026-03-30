வாரிசு இயக்குநர் இயக்கத்தில் சல்மான் கான்!

சல்மான் கானின் புதிய திரைப்படம் குறித்து...

Updated On :30 மார்ச் 2026, 11:01 am

இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் சல்மான் கான் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகர் விஜய்யை வைத்து வாரிசு திரைப்படத்தை இயக்கியவர் வம்சி பைடிபல்லி. படத்தின் பாடல்கள் நன்றாக இருந்தாலும் கதையாக கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை.

தொடர்ந்து, வம்சி அடுத்த திரைப்படத்திற்கான பேச்சு வார்த்தைகளில் இருந்தார்.

இந்த நிலையில், நடிகர் சல்மான் கான் - வம்சி கூட்டணி புதிய திரைப்படத்தில் இணையவுள்ளதாகவும் இதனை தில் ராஜூ தயாரிக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சல்மான் கான் இறுதியாக நடித்த சிக்கந்தர் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று தோல்விப்படமானது. சல்மான் கானே இத்தோல்விக்கு காரணம் என ஏ. ஆர். முருகதாஸ் கூறியிருந்தார். இதற்கு, சல்மான் தரப்பிலிருந்தும் முருகதாஸுக்கு பதிலடி கிடைத்தது.

தமிழ் இயக்குநர் படத்தில் தோல்வியைச் சந்தித்த சல்மான் கான், தெலுங்கு இயக்குநரிடமாவது ஹிட் கொடுப்பாரா என அவரது ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

reports suggest actor salmaan khan act in telugu director vamsi paidipally

துரந்தரால் உயரும் ரன்வீர் மார்க்கெட்!

தொடர்புடையது

தெலுங்கு இயக்குநர் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன்?

மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் கார்த்தி?

ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் சூர்யா?

மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி?

"எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது": காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
பெரம்பூரில் Vijay பிரசாரம்! Vijay full speech | TVK campaign | TN election 2026
Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
