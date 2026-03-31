அல்லு அர்ஜுனின் 25-வது படத்தை இயக்கும் பாசில் ஜோசஃப்?
நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் திரைப்படம் குறித்து...
அல்லு அர்ஜுன், பாசில் ஜோசஃப்
அல்லு அர்ஜுன், பாசில் ஜோசஃப்
நடிகர் அல்லு அர்ஜுனின் 25-வது திரைப்படத்தை பாசில் ஜோசஃப் இயக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தெலுங்கின் முன்னணி நடிகராக நடித்து வந்த அல்லு அர்ஜுனுக்கு புஷ்பா திரைப்படம் மிகப்பெரிய நட்சத்திர அந்தஸ்த்தைக் கொடுத்தது. தொடர்ந்து வெளியான புஷ்பா - 2 ரூ. 2 ஆயிரம் கோடி வரை வசூலித்து வணிக ரீதியாகவும் அல்லு அர்ஜுனை உச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்றிருக்கிறது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, ரூ. 400 கோடி சம்பளம் வாங்கும் நடிகராக அல்லு அர்ஜுன் வளர்ந்துள்ளார்.
புஷ்பா - 2 திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் அட்லி இயக்கத்தில் தன் 22-வது திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிக்கிறார். இதற்கான பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இயக்குநரும் நடிகருமான பாசில் ஜோசஃப் இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன் தன் 25-வது திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மின்னல் முரளி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக இந்தியளவில் பாசில் கவனிக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
