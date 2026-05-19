ஆனந்த ராகம் சீரியல் நாயகியின் புதிய தொடர்! சொக்கத் தங்கம்!

ஆனந்தராகம் தொடரில் நாயகியாக நடித்த நடிகை அனுஷா ஹெக்டே புதிய தொடரில் நடிக்கவுள்ளார். இத்தொடருக்கு சொக்கத் தங்கம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
அனுஷாவுக்கு ஜோடியாக நடிகர் விஜய் விஷ்வா நடிக்கவுள்ளார். இத்தொடரில் நடிக்கவுள்ள பிற நடிகர்கள் குறித்த தகவல் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சன் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பிற்பகல் 3 மணிக்கு ஆனந்த ராகம் தொடர் ஒளிபரப்பானது. இத்தொடரில் நடிகை அனுஷா ஹெக்டே நாயகியாகவும், அவருக்கு ஜோடியாக நடிகர் அழகப்பனும் நடிக்கின்றனர்.
பிரீத்தி சஞ்சீவ், ஸ்வேதா செந்தில்குமார், இந்து செளத்ரி, ரஞ்சன் குமார், வைஷாலி தணிகா, அஞ்சலி, வரதராஜன், ஜெயக்குமார், சிவரஞ்சினி விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்தனர்.
இத்தொடரில் அதிரடிக் காட்சிகள் இடம்பெற்றது. அதுவும் நடிகை அனுஷா அதில் பல்வேறு சூழல்களில் சண்டையிடும் காட்சிகளும் இடம் பெற்றன. இதனால், இத்தொடரின் மூலம் அதிரடி நாயகி என்ற பெயரை ரசிகர்கள் இவருக்கு வைத்தனர்.
இதுமட்டுமின்றி ஆனந்த ராகம் தொடரில் ஒருகட்டத்திற்கு மேல் இரட்டை வேடமும் அனுஷாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. தைரியம் நிறைந்த அதிரடிப் பெண்ணாக ஒரு பாத்திரத்திலும், எதற்கெடுத்தாலும் அச்சம் கொள்ளும் வெள்ளந்தி பெண்ணாக மற்றொரு பாத்திரத்திலும் அனுஷா நடித்து புகழ் பெற்றார்.
ஆனந்த ராகம் தொடர் முடிந்த பிறகு, எந்தவொரு தொடரிலும் இடம்பெறாத நிலையில், தற்போது சொக்கத்தங்கம் தொடரில் நடிகை அனுஷா நடிக்கவுள்ளார். இவருக்கு ஜோடியாக நடிகர் விஜய் விஷ்வா நடிக்கவுள்ளார். இவர் கயல், மகாநதி உள்ளிட்ட தொடர்களில் நடித்துள்ளார்.
இதுமட்டுமின்றி கேரள நாட்டிளம் பெண்களுடனே, டூரிங் டாக்கிஸ் உள்ளிட்ட படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.
Summary
serial actress anusha hegde vijay vishwa Pairing Up new serial chokka thangam
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.