Dinamani
நடிகராகும் கார்த்திக் சுப்புராஜ்?

கார்த்திக் சுப்புராஜ் நடிக்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது...

Updated On :20 மே 2026, 4:09 pm IST

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் நடிகராக அறிமுகமாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ரெட்ரோ திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தன் 10-வது திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். சுயாதீன பாணியில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் திரைவிழாக்களில் பங்கேற்க உள்ளது. இதற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.

10 படங்களை இயக்கி தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இயக்குநராக இருப்பதுடன் தனித்துவனமான கதைக்களங்களிலும் படங்களை இயக்கி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் உருவாகிவரும் பாக்கெட் நாவல் திரைப்படத்தில் முக்கிய அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் கார்த்திக் சுப்புராஜ் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இயக்குநராக இருந்து நடிகர்களானோர் பட்டியலில் கார்த்திக் சுப்புராஜும் விரைவில் இணைவார் என்றே தெரிகிறது.

Reports suggest that director Karthik Subbaraj is set to make his debut as an actor.

கார்த்திக் சுப்புராஜ் படத்திற்கு இசையமைக்கும் இளையராஜா!

நீளிரா படத்தின் ஓடிடி ஒப்பந்தம் முடிவாகவில்லை: கார்த்திக் சுப்பாராஜ்

ஜிகர்தண்டா - 3 திட்டத்தில் கார்த்திக் சுப்புராஜ்!

படப்பிடிப்பை முடித்த கார்த்திக் சுப்புராஜ்!

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

