நடிகராகும் கார்த்திக் சுப்புராஜ்?

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் நடிகராக அறிமுகமாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ரெட்ரோ திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தன் 10-வது திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். சுயாதீன பாணியில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் திரைவிழாக்களில் பங்கேற்க உள்ளது. இதற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.
10 படங்களை இயக்கி தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இயக்குநராக இருப்பதுடன் தனித்துவனமான கதைக்களங்களிலும் படங்களை இயக்கி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் உருவாகிவரும் பாக்கெட் நாவல் திரைப்படத்தில் முக்கிய அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் கார்த்திக் சுப்புராஜ் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இயக்குநராக இருந்து நடிகர்களானோர் பட்டியலில் கார்த்திக் சுப்புராஜும் விரைவில் இணைவார் என்றே தெரிகிறது.
Reports suggest that director Karthik Subbaraj is set to make his debut as an actor.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.