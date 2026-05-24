Dinamani
இயல்பாக சிரித்ததை அரசியல் நோக்கில் திரித்து தவறாக பரப்புகிறார்கள்: அமைச்சர் கீர்த்தனா அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் எம்.பி வேணுகோபால் திடீர் விலகல்!பெண் பாலியல் கொலைகள்! வாழ்நாள் சிறைச் சட்டம்தான் தீர்வு: வைகோசெவிலியர் மாணவி உயிரிழக்க காரணமானவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: சீமான் ஹோர்முஸ் நீரிணையில் தடையற்ற போக்குவரத்துக்கு ஈரான் மறுப்பு!
/
செய்திகள்

10-வது நாளிலும் 900 திரைகள்! மிரட்டும் கருப்பு!

கருப்பு திரைகள் குறித்து...

News image

நடிகர் சூர்யா

Updated On :24 மே 2026, 11:19 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம் 900 திரைகளில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் சூர்யாவின் திரைப்படங்களிலேயே அதிகம் வசூலித்த திரைப்படமாக கருப்பு மாறியுள்ளது. மே 15 ஆம் தேதி வெளியான இப்படம் இன்று வரை பல திரையரங்குகளில் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக அரங்கம் நிறைந்தபடியே இருப்பதால் இந்தாண்டின் அதிகம் வசூலித்த வெற்றிப்படங்களின் வரிசையில் முன்னணியில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதுவரை ரூ. 230 கோடி வரை வசூலித்த இப்படம் இந்த வார இறுதிக்குள் கூடுதல் வசூலைப் பெறும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படம் வெளியாகி 10-வது நாளிலும் 900 திரைகளில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது முதல் நாளைவிட அதிகம்.

அதிகபட்சம் 3 நாள்களில் திரைகளின் எண்ணிக்கை குறையும் என்றாலும் கருப்புக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு காரணமாக கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கப்பட்டதால் தொடர்ந்து அதிகப்படியான காட்சிகளுடன் வசூலைக் குவித்து வருகிறது.

Actor Suriya's film Karuppu has been screened on 900 screens.

தொடர்புடையது

ரூ. 200 கோடி வசூலித்த கருப்பு?

ரூ. 200 கோடி வசூலித்த கருப்பு?

ரூ. 100 கோடியை நெருங்கும் கருப்பு!

ரூ. 100 கோடியை நெருங்கும் கருப்பு!

கருப்பு இன்றைய காட்சிகள் ரத்து?

கருப்பு இன்றைய காட்சிகள் ரத்து?

மும்பை, புணேவில் வெளியான கருப்பு!

மும்பை, புணேவில் வெளியான கருப்பு!

விடியோக்கள்

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher