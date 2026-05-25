தமிழகத்தில் சாதனை வசூலைச் செய்த கருப்பு!

கருப்பு வசூல் குறித்து...

Updated On :25 மே 2026, 3:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம் தமிழகத்தில் சாதனை வசூலைச் செய்துள்ளது.

நடிகர் சூர்யாவே ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு கருப்பு திரைப்படம் வசூலில் சக்கைபோடு போட்டு வருகிறது. இதுவரை இப்படம் உலளவில் ரூ. 250 கோடி வசூலைக் கடந்திருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாது பல பகுதிகளிலும் கருப்புக்கு இன்று வரை டிக்கெட் விற்பனைகள் சிறப்பாகவே நடைபெற்று வருவதால் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் வரை மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கருப்பு திரைப்படம் தமிழகத்தில் மட்டும் ரூ. 130 கோடியை வசூலித்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நடிகர் சூர்யாவின் சாதனை வசூலாகும். இந்த வார இறுதிக்குள் தமிழகத்திலேயே ரூ. 150 கோடியை வசூலிக்கும் வாய்ப்புகளும் இருப்பதால் சூர்யா ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

Actor Suriya's film Karuppu has achieved record-breaking box office collections in Tamil Nadu.

