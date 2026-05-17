ரூ. 100 கோடியை நெருங்கும் கருப்பு!

நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம் ரூ. 100 கோடி வசூலை நெருங்கவுள்ளது.
ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சூர்யா, த்ரிஷா நடிப்பில் உருவான கருப்பு திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது. கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் பெரும்பாலான ரசிகர்களுக்குப் படம் பிடித்திருந்ததால் முதல் நாளிலிருந்து இன்றுவரை ஹவுஸ்ஃபுல் நிலையே தொடர்ந்து வருகிறது.
தமிழகம் மட்டுமல்லாது மலையாளம், தெலுங்கில் நல்ல வரவேற்பு இருப்பதால் இந்தாண்டின் அதிகம் வசூலித்த திரைப்படங்களின் பட்டியலில் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன.
இந்த நிலையில், இப்படம் சனிக்கிழமை நிலவரப்படி ரூ. 70 கோடி வரை வசூலித்திருக்கலாம் என ஊகிக்கப்படுகிறது. மேலும், இன்றைய முடிவில் உலகளவில் ரூ. 100 கோடி வசூலை நெருங்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வணிக ரீதியான பெரிய வெற்றியைப் பெறாமல் இருந்த சூர்யா, கருப்பு மூலம் அதிகம் வசூலித்த தன் முதல் படத்தைக் கொடுப்பார் என்றே தெரிகிறது.
Actor Suriya's film karuppu is nearing the ₹100 crore mark in box office collections.
