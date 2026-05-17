Dinamani
நாட்டின் தொழில் துறை வளர்ச்சியில் குஜராத்திற்கு முக்கியப் பங்கு: அமித் ஷாதேர்தலில் போட்டியிட்டு இருந்தால் 100% வெற்றி பெற்றிருப்பேன்: ரஜினிகாந்த்மே 20இல் அமேதி செல்லும் ராகுல் காந்தி!டாஸ்மாக் கடைகள் இரவு 10 மணிக்குள் மூட வேண்டும்: சென்னை காவல் ஆணையர்ரஜினியுடன் போட்டிதான், பொறாமை கிடையாது: கமல்ஹாசன்புயல் சின்னம் வலுவிழந்தது! நாளை 15 மாவட்டங்களில் கனமழை!
/
செய்திகள்

ரூ. 100 கோடியை நெருங்கும் கருப்பு!

கருப்பு வசூல் குறித்து...

News image

சூர்யா

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம் ரூ. 100 கோடி வசூலை நெருங்கவுள்ளது.

ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சூர்யா, த்ரிஷா நடிப்பில் உருவான கருப்பு திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது. கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் பெரும்பாலான ரசிகர்களுக்குப் படம் பிடித்திருந்ததால் முதல் நாளிலிருந்து இன்றுவரை ஹவுஸ்ஃபுல் நிலையே தொடர்ந்து வருகிறது.

தமிழகம் மட்டுமல்லாது மலையாளம், தெலுங்கில் நல்ல வரவேற்பு இருப்பதால் இந்தாண்டின் அதிகம் வசூலித்த திரைப்படங்களின் பட்டியலில் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன.

இந்த நிலையில், இப்படம் சனிக்கிழமை நிலவரப்படி ரூ. 70 கோடி வரை வசூலித்திருக்கலாம் என ஊகிக்கப்படுகிறது. மேலும், இன்றைய முடிவில் உலகளவில் ரூ. 100 கோடி வசூலை நெருங்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வணிக ரீதியான பெரிய வெற்றியைப் பெறாமல் இருந்த சூர்யா, கருப்பு மூலம் அதிகம் வசூலித்த தன் முதல் படத்தைக் கொடுப்பார் என்றே தெரிகிறது.

Actor Suriya's film karuppu is nearing the ₹100 crore mark in box office collections.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கருப்பு இன்றைய காட்சிகள் ரத்து?

கருப்பு இன்றைய காட்சிகள் ரத்து?

கருப்பு வெளியீட்டிற்காக ரூ. 100 கோடி கடனை அடைக்கும் சூர்யா?

கருப்பு வெளியீட்டிற்காக ரூ. 100 கோடி கடனை அடைக்கும் சூர்யா?

மும்பை, புணேவில் வெளியான கருப்பு!

மும்பை, புணேவில் வெளியான கருப்பு!

நம்பிக்கை இருந்தால் அதிசயம் நடக்கும்: சூர்யா

நம்பிக்கை இருந்தால் அதிசயம் நடக்கும்: சூர்யா

விடியோக்கள்

அதிமுகவை அழிக்க நினைக்கிறார் Vijay! டிடிவி தினகரன் | TVK | ADMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவை அழிக்க நினைக்கிறார் Vijay! டிடிவி தினகரன் | TVK | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

23 நிமிடங்கள் முன்பு
DMK - ADMK கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு உதவினேனா? விமர்சனங்களுக்கு Rajinikanth பதில்!
வீடியோக்கள்

DMK - ADMK கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு உதவினேனா? விமர்சனங்களுக்கு Rajinikanth பதில்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
வீடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மே 2026, 2:30 pm IST