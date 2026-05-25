வாழை - 2 படத்திற்கு இசையமைக்கும் இளையராஜா?

இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கு வாழை - 2 திரைப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைக்க உள்ளாராம்.
இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவான வாழை திரைப்படம் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப்படமானது. உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவான இப்படம் உணர்வுப்பூர்வமாக பலரிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இவர் இயக்கிய பைசன் திரைப்படம் வெற்றி பெற்றதால் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர் பட்டியலில் இணைந்தார். இதுவரை தோல்விப்படமே கொடுக்காத இயக்குநராகவும் அறியப்படுகிறார்.
அடுத்ததாக, நடிகர் தனுஷை வைத்து வரலாற்றுத் திரைப்படமொன்றை எடுக்கவுள்ளார்.
ஆனால். தனுஷ் படத்திற்கு முன் வாழை திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்க மாரி செல்வராஜ் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் இதில் நடிகர்கள் கதிர், கயாடு லோஹர் உள்ளிட்டோர் நடிக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வாழை முதல் பாகத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
It is reported that composer Ilaiyaraaja will be composing the music for the film Vaazhai - 2, directed by Mari Selvaraj.
