பிக் பாஸில் இருந்து முகேஷை காப்பாற்றிய டிடிஎஃப் வாசன்!
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இருந்து நடிகர் முகேஷை டிடிஎஃப் வாசன் காப்பாற்றியுள்ளது குறித்து...
டிடிஎஃப் வாசன், முகேஷ் - எக்ஸ்
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இருந்து நடிகர் முகேஷை டிடிஎஃப் வாசன் காப்பாற்றியுள்ளார். இந்த வாரம் கரீஷ்மாவுடன் சேர்ந்து முகேஷும் வெளியேற வேண்டிய சூழலில் இருந்த நிலையில், தனது எவிக்ஷன் ஃபிரீ டிக்கெட்டை கொடுத்து டிடிஎஃப் வாசன் அவரைக் காப்பாற்றியுள்ளார். இதன்மூலம் முகேஷ் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளார்.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழச்சி 8 வாரங்களை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்த வாரத்தின் இறுதியில் மக்கள் வாக்குகளின் அடிப்படையில் ஒரு போட்டியாளர் வெளியேற்றப்படுவார். ஆனால், எதிரபராத விதமாக இந்த வாரம் 2 போட்டியாளர்கள் வெளியேறுவதாக இருந்தது.
இந்தவாரத்தில் நிகழ்ச்சியில் இருந்த 17 போட்டியாளர்களுமே நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்தனர். இவர்களுக்கு மக்கள் வாக்களிப்பார்கள். இதில் குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்ற போட்டியாளர் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவார்.
அந்தவகையில் இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் இருந்து கரீஷ்மா வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. மற்றொரு போட்டியாளரை வெளியேற்ற பிக் பாஸ் முடிவு செய்துள்ளது. கரீஷ்மாவுக்கு அடுத்தபடியாக முகேஷ் குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்றிருந்ததால், அவரை வெளியேற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது.
ஆனால், கரீஷ்மாவுக்கு கொடுக்காதபோது, முகேஷுக்கு தனது எவிக்ஷன் ஃபிரீ டிக்கெட்டை டிடிஎஃப் வாசன் கொடுத்து அவரை காப்பாற்றியுள்ளார். மக்கள் வாக்குகளுக்கு எதிராக டிடிஎஃப் வாசன், முகேஷை காப்பாற்றியுள்ளதாக மக்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.
எனினும் தனக்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்காக வைத்திருந்த எவிக்ஷன் ஃபிரீ டிக்கெட்டை மற்றொரு நபரின் நலனுக்கு பயன்படுத்தியுள்ளதாக டிடிஎஃப் வாசனுக்க்கு பலர் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Summary
Bigg boss 10 tamil TTF Vasan saved Mukesh from Bigg Boss house
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