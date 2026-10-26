டிடிஎஃப் வாசனால் பிக் பாஸ் முடிவுகள் மாறும்! நடிகர் ராகவ் பேச்சு!
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் டிடிஎஃப் வாசனாலும் அவரின் ரசிகர்களாலும் இறுதி முடிவுகள் மாறலாம் என ராகவ் பேசியது குறித்து...
டிடிஎஃப் வாசன் / நடிகர் ராகவ் - எக்ஸ்
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் டிடிஎஃப் வாசனாலும் அவரின் ரசிகர்களாலும் பிக் பாஸ் இறுதி முடிவுகள் மாறலாம் என நடிகர் ராகவ் தெரிவித்துள்ளார்.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு இது குறித்து அவர் பேசியதாவது:
''பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுவந்தால் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்புவது கடினமாக இருக்கும் என்று பலர் கூறிக் கேட்டுள்ளேன். ஆனால், எனக்கு அப்படி எதுவும் இல்லை; போட்டி முடிந்து வந்த பிறகும் இயல்பாகவே இருந்தேன்.
கால் வலியை வைத்து பிக் பாஸ் வீட்டில் போலியான ஆட்டம் ஆடுவதாக முத்தழகி உள்ளிட்டோர் பேசும்போது எனக்காக குரல் கொடுத்தவர் டிடிஎஃப் வாசன். என்னை சந்தேகப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக கோபப்பட்டவர் டிடிஎஃப் வாசன்.
டிடிஎஃப் வாசனுக்கு உள்ள ரசிகர்களால் பிக் பாஸ் முடிவு கூட மாற வாய்ப்புள்ளது. பிக் பாஸ் வீட்டில் யாருடைய செயல்கள் எப்படி மாறும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. ஆரம்பத்தில் ஆட்டமே புரியாத நபராக இருந்த டிடிஎஃப் வாசன் மறுவாரமே வாரத்தின் சிறந்த ஆட்டக்காரராக மாறினார்.
நாம் இயல்பாகக் கூறும் சில வார்த்தைகள் கூட மீம்ஸ்களாக மாறி சமூகவலைதளத்தில் பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தும். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வினோத் பாபு, லட்சுமி பிரியா, தன்யா ஆகியோர் பிக் பாஸ் இறுதி மேடையில் இருந்தால் நிச்சயம் மகிழ்ச்சி அடைவேன்'' எனப் பேசினார்.
Summary
TTF Vasan could change the Bigg Boss results! Actor Raghavs remarks
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