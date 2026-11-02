டேர் டெவில் பூஜை... கலந்துகொள்ளாத அஜித்!
டேர் டெவில் திரைப்பட பூஜையில் அஜித் பங்கேற்காதது குறித்து...
டேர் டெவில் பூஜையில் நடிகர் அஜித் குமார் கலந்துகொள்ளவில்லை.
நடிகர் அஜித் குமார் குட் பேட் அக்லியைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் ’டேர் டெவில்’ என்ற திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். இதில், நாயகியாக ஸ்ரீலீலாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் பார்த்திபன், பிரபு, சுனில் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
டேர் டெவில் திரைப்படத்தின் பூஜை இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில், தயாரிப்பாளார் ஷாலினி, இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், நடிகர்கள் பார்த்திபன், பிரபு, சுனில், உன்னி முகுந்தன் இசையமைப்பாளர் அனிருத் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
பிரபல மலையாள நடிகர் உன்னி முகுந்தனும் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு கூடியிருக்கிறது.
ஆனால், திரைப்படத்தின் நாயகனான நடிகர் அஜித் குமார் இந்தப் பூஜையில் கலந்துகொள்ளவில்லை. கார் பந்தயப் பயிற்சியில் வெளிநாட்டில் இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது. இவர் நேரடியாக நவ. 12 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் நடைபெறும் படப்பிடிப்பில் கலந்துகொள்ளலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Actor Ajith Kumar did not attend the Dare devil pooja.
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