பேரழகி! லிஜோமோல் ஜோஸைக் கொண்டாடும் ரசிகர்கள்!
பத்தா திரைப்படத்தால் லிஜோமோல் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறார்...
நடிகை லிஜோமோல் ஜோஸ்
பத்தா திரைப்படத்தைப் பார்த்த ரசிகர்கள் நடிகை லிஜோமோல் ஜோஸை ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.
மலையாள சினிமாவில் கவனித்தக்க நடிப்பைக் கொடுத்த லிஜோமோல் ஜோஸுக்கு ஜெய் பீம் திரைப்படம் மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தைக் கொடுத்தது. அப்படத்திற்காக அதிக பாராட்டுகளைப் பெற்றார்.
தொடர்ந்து, காதல் என்பது பொதுவுடைமை, பொன்மேன், ஜெண்டில் வுமன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் சவாலான கதாபாத்திரங்களையும் செய்து ஆச்சரியப்படுத்தும் நடிப்பைக் கொடுத்தார். தமிழிலும் மலையாளத்திலும் தொடர்ந்து காத்திரமான பங்களிப்பைச் செய்து வருவதால் லிஜோவுக்கு ஏராளமான ரசிகர்களும் உண்டு.
இந்த நிலையில், நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் மனைவியாக இவர் நடித்த பத்தா திரைப்படம் ஓடிடி வெளியீட்டிற்குப் பின் அதிகம் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. முக்கியமாக, லிஜோமோல் ஜோஸ் அழகான நேர்த்தியான நடிப்பைக் கொடுத்துள்ளதாக நிறைய பேரிடம் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறார்.
தமிழ் மட்டுமல்லாது தெலுங்கு, ஹிந்தி ரசிகர்களும் கதாபாத்திரத்தைக் கச்சிதமாக கையாண்டதுடன் பல காட்சிகளில் மனைவியென்றால் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிற ஆசையையும் தூண்டிவிட்டார் என்றும் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
Fans are praising actress Lijomol Jose.
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