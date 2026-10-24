The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மருது சகோதரர்களுக்கு வீரவணக்கம்: முதல்வர் விஜய்சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 80 உயர்வு!கனமழை: கோவை குற்றாலம் அருவி மூடல்!கனமழை: நீலகிரியில் 6 தாலுகாக்களில் இன்று (அக். 24) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!தமிழகத்தில் இரு நாள்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை! அக். 26-இல் புயல் உருவாக வாய்ப்பு!கடன் பத்திரங்கள் மூலம் ரூ. 9,000 கோடி திரட்டுகிறது தமிழக அரசு!அருணாசல் எல்லையில் ரோந்துப் பாதைகளை சீன படைகள் பின்பற்றாததால் பதற்றம்: இந்தியாபாகிஸ்தானில் இந்திய ஆதரவு பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்போம்! ராணுவ தலைமைத் தளபதி முனீா்!ரூ. 84,084 கோடிக்கு ‘சமுத்ர மந்தன்’ திட்டம்: கடலுக்கு அடியில் எண்ணெய், எரிவாயு தேட வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

அஜித் குமாருக்கு ஜோடியாகும் கயாடு லோஹர்?

ஏகே - 64 திரைப்படத்தில் கயாடு லோஹர்....

நடிகர்கள் அஜித்குமார், கயாடு லோஹர்

Updated On :

நடிகை கயாடு லோஹர் நடிகர் அஜித் குமாரின் டேர் டெவில் திரைப்படத்தில் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் அஜித் குமார் குட் பேட் அக்லியைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் ’டேர் டெவில்’ என்ற படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

இப்படத்தை, பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் புரடக்‌ஷன்ஸ் என்கிற பெயரில் ஷாலினி அஜித்குமார் தயாரிக்கவுள்ளார். அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்தில் நடிகை ஸ்ரீலீலா நாயகியாக நடிக்க உள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், நடிகை கயாடு லோஹரை நாயகியாக ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஹைதராபாத் மற்றும் சில வெளிநாடுகளிலும் நடைபெற உள்ளது.

It has been reported that actress Kayadu Lohar has joined actor Ajith Kumar's film Daredevil.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வித்தியாசமான உலகம்..! மஞ்சணத்தி படப்பிடிப்பு பற்றி மனம் திறந்த கயாது லோஹர்!

வித்தியாசமான உலகம்..! மஞ்சணத்தி படப்பிடிப்பு பற்றி மனம் திறந்த கயாது லோஹர்!

வெளிநாட்டிலும் படமாக்கப்படும் டேர் டெவில்?

வெளிநாட்டிலும் படமாக்கப்படும் டேர் டெவில்?

ஜான்வி கபூரைத் தொடர்ந்து கவர்ச்சியாக நடித்த கயாடு லோஹர்!

ஜான்வி கபூரைத் தொடர்ந்து கவர்ச்சியாக நடித்த கயாடு லோஹர்!

அஜித் குமாரின் டேர் டெவில் பட போஸ்டர் வெளியீடு!

அஜித் குமாரின் டேர் டெவில் பட போஸ்டர் வெளியீடு!

விடியோக்கள்

"சர்வாதிகாரியாக மாறிய CM Vijay?": ADMK செல்லூர் ராஜூ விமர்சனம்

"சர்வாதிகாரியாக மாறிய CM Vijay?": ADMK செல்லூர் ராஜூ விமர்சனம்

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!