டேர் டெவிலிலும் வித்தியாசமான தோற்றங்களில் நடிக்கும் அஜித்?
அஜித்தின் டேர் டெவில் திரைப்படம் குறித்து....
நடிகர் அஜித் குமார்
நடிகர் அஜித் குமார் டேர் டெவில் திரைப்படத்திற்காக இளம் தோற்றங்களில் வருவாரா என ஆவல் எழுந்துள்ளது.
நடிகர் அஜித் குமார் குட் பேட் அக்லியைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் ’டேர் டெவில்’ என்ற திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். இதில், நாயகியாக ஸ்ரீலீலாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் பார்த்திபன், பிரபு, சுனில் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
பிரபல மலையாள நடிகர் உன்னி முகுந்தனும் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு கூடியிருக்கிறது. இவர்தான் வில்லனாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இவர் முக்கிய வில்லன் இல்லையாம். வேறு யாரோ பிரபல நடிகர் நடிக்க உள்ளார்.
இந்த நிலையில், ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்று வரும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பில் முக்கிய காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு வருகிறதாம். குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் போல் இப்படத்திலும் வித்தியாசமான மற்றும் இளம் தோற்றங்களில் அஜித் நடிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹைதராபாத்தைத் தொடர்ந்து சென்னை மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
There is growing curiosity about whether actor Ajith Kumar will appear in a younger look for the film Dare devil.
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