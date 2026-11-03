டேர் டெவில் முக்கிய வில்லன் யார்?
டேர் டெவில் வில்லன் குறித்து...
நடிகர் அஜித் குமார்
நடிகர் அஜித் குமாரின் டேர் டெவில் திரைப்படத்தின் வில்லன் குறித்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகிறது.
நடிகர் அஜித் குமார் குட் பேட் அக்லியைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் ’டேர் டெவில்’ என்ற திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். இதில், நாயகியாக ஸ்ரீலீலாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் பார்த்திபன், பிரபு, சுனில் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
டேர் டெவில் திரைப்படத்தின் பூஜையில் தயாரிப்பாளார் ஷாலினி, இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், நடிகர்கள் பார்த்திபன், பிரபு, சுனில், உன்னி முகுந்தன் இசையமைப்பாளர் அனிருத் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
பிரபல மலையாள நடிகர் உன்னி முகுந்தனும் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு கூடியிருக்கிறது. இவர்தான் வில்லனாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இவர் முக்கிய வில்லன் இல்லையாம்.
இதுகுறித்து பேசிய அஜித்தின் மேலாளர் சுரேஷ் சந்திரா, “டேர் டெவில் திரைப்படத்தின் முக்கிய வில்லனுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஒரு கதாபாத்திரத்திற்கு நடிகர் உன்னி முகுந்தன் சரியான தேர்வாக இருப்பார் என அஜித் சார் சொன்னார். அக்கதாபாத்திரத்தில் உன்னி நடிக்கிறார். இசையமைப்பாளர் அனிருத் இப்படத்திற்காக சில பாடல்களைத் தயார் செய்து வைத்திருக்கிறார்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Discussions are underway regarding the villain for actor Ajith Kumar’s 'Dare devil' film.
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