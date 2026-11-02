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ஓடிடியில் விஜய் தேவரகொண்டாவின் ரணபலி எப்போது?

ரணபலி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி வெளியீடு தொடர்பாக...

ரணபலி

ரணபலி படத்தின் காட்சி - படம்: விடியோ கிளிப்

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விஜய் தேவரகொண்டாவின் ரணபலி படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

இயக்குநர் ராகுல் சங்கிருதயன் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நடித்திருந்த ரணபலி திரைப்படம் கடந்த அக். 16 ஆம் தேதி வெளியானது.

இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று, ரூ. 80 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் வரலாற்று பின்னணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தில், நாயகியாக ரஷ்மிகா நடித்துள்ளார்.

1870-களில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் தென்னிந்தியாவில் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட பஞ்சத்தை எதிர்த்து, அதனைத் தட்டிக்கேட்ட நாயகனின் கதையாக இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் பேனரின் கீழ் நவீன் எர்னேனி மற்றும் ரவிசங்கர் ஆகியோர் தயாரித்துள்ளனர். அஜய்-அதுல் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், ரணபலி திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் நவ. 13 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

Summary

Information regarding the OTT release of Vijay Deverakonda's film 'Ranabali' has emerged.

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