சொந்த தொழிலில் ரூ. 120 கோடி வருமானம் ஈட்டிய சமந்தா!
தொழிலதிபராகவும் அசத்திய சமந்தா குறித்து...
நடிகை சமந்தா தன் நிறுவனத் தயாரிப்புடன்.
நடிகை சமந்தா தொடங்கிய தொழில் நிறுவனம் ஆச்சரியப்படும் வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது.
தென்னிந்த சினிமாவில் பிரபலமான நடிகையாக இருப்பவர் சமந்தா. பல வெற்றிப்படங்களில் நடித்தவர் பாலிவுட்டில் இணையத் தொடர்களில் நடித்து இந்தியளவில் கவனிக்கப்பட்டார்.
நடிகர் நாக சைதன்யாவை விவாகரத்து செய்த பின் பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர் ராஜ் நிதிமோரைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். இறுதியாக, மா இண்டி பங்காரம் என்கிற இவர் நடித்த ஆக்ஷன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமாகியது.
தொடர்ந்து, தான் தாயாகப் போவதையும் சமந்தா அறிவித்தார். தற்போது, சோனி விழா சேனலில் சமையல் நிகழ்ச்சியின் நடுவராக செயல்பட்டு வருகிறார்.
சமந்தா தன் நிறுவனப் பங்குதாரர்களுடன்.
இந்த நிலையில், நடிகை சமந்தா தன் நண்பர்களுடன் இணைந்து தொடங்கிய வாசனை திரவிய நிறுவனமான சீக்ரெட் அல்கெமிஸ்ட் (secret alchemist) ஆரம்பித்த 8 மாதங்களிலேயே ரூ. 120 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சினிமா நடிகர்கள் நடிப்பில் ஈட்டிய பணத்தைத் தொழிலில் முதலீடு செய்வது சாதாரணம்தான் என்றாலும் தொழிலைத் தொடங்கிய ஓராண்டிற்குள் பல கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டுவது சவாலானது இல்லையா? சமந்தா அதனைச் செய்திருப்பது ரசிகர்களிடம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
The business venture started by actress Samantha has generated a surprising amount of revenue.
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