மாற்றம் வேண்டும்: சமந்தா
சமூகத்தில் மாற்றம் வேண்டும் என நடிகை சமந்தா கூறியது குறித்து...
நடிகை சமந்தா - Insta | Samantha
சமூகத்தில் மாற்றம் வேண்டும் என நடிகை சமந்தாவின் சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
நடிகை சமந்தா தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் "நாம் இன்னும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பாலியல் தொழிலாளர்கள் விமர்சிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால், அங்கு செல்லும் வாடிக்கையாளர்களைப் பற்றி யாரும் பேசுவதில்லை.
தனியாய் பிள்ளையை வளர்க்கும் தாய்மார்களை விமர்சிக்கும் இதே சமூகம், அதற்குக் காரணமான - பொறுப்பின்றி விட்டுச் செல்லும் தந்தைகளைப் பற்றி பேசுவதில்லை.
பாலியல் கொடுமைக்கு ஆளானவர்களை விமர்சிக்கும் இந்தச் சமூகம், அந்த வன்கொடுமையைச் செய்தவரைப் பற்றி பேசுவதில்லை.
உண்மையைப் பேசுபவர்கள் விமர்சிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால், அதை மூடி மறைப்பவர்கள் பேசப்படுவதில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தன்னுடைய புகைப்படங்களை டீப்ஃபேக் செய்து, தவறாகச் சித்திரித்து சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்டதாக சமந்தா சமீபத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் தொடர்பான ஏஐ சித்திரிப்பு புகைப்படங்கள், விடியோக்களை சமூக ஊடகங்களில் இருந்து நீக்குமாறு மும்பை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், சமந்தாவின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் சமூகத்தில் மாற்றம் வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளார்.
Summary
Society needs change, says Actress Samantha
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