தமிழகத்தில் காலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் சீன்!
சீன் காலை முதல் காட்சி அறிவிப்பு...
நடிகர் சூர்யா
நடிகர் சூர்யாவின் சீன் திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சி காலை 6 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளது.
நடிகர்கள் சூர்யா, நஸ்ரியா, நஸ்லன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான சீன் திரைப்படம் நவ. 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
ஆனால், இன்னும் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கான இணையத் தளங்களில் சீன் திரைப்படத்திற்கான விற்பனை ஆரம்பமாகவில்லை. காரணம், தமிழக அரசு மீண்டும் அதிகாலை 6 மணிக் காட்சிகளை நடத்தத் திட்டமிட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து திரையரங்குகளில் புதிய தமிழ்த் திரைப்படங்கள் வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து ஒரு வாரத்திற்கு தினசரி ஆறு காட்சிகள் காலை 06.00 மணியிலிருந்து அடுத்த நாள் காலை 02.30 மணி வரை திரையிட அனுமதியளித்து முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதனால், இந்த அறிவிப்பின்படி நடிகர் சூர்யாவின் சீன் திரைப்படம் முதல் நாள் முதல் காட்சி காலை 6 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளது. இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகள் விரைவில் ஆரம்பமாகவுள்ளதால் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.
It has been announced that the first show of actor Suriya's film Scene will be screened at 6:00 AM on its opening day.
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