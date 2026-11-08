சூர்யாவின் சீன்: இரு நாள்களின் வசூல் எவ்வளவு?
சூர்யா நடித்துள்ள சீன் திரைப்படம் இரு நாள்களில் குவித்த வசூல் விவரங்கள் தொடர்பாக...
நடிகர் சூர்யா
சூர்யா நடித்துள்ள சீன் திரைப்படம் இரு நாள்களில் குவித்த வசூல் விவரங்கள் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில், மலையாள இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம் சீன். இதில் நஸ்ரியா, நஸ்லென், ஆனந்தராஜ், லால் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சுஷின் ஷ்யாம் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.
சீன் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நவ. 6 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றதைத் தொடர்ந்து, ரசிகர்களிடையே வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
இதனால், பல திரையரங்குகளில் இப்படத்திற்கு கூடுதல் காட்சிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், முதல் நாளில் இப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ. 34 கோடி வசூலித்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், இரு நாள்களில் ரூ. 81 கோடி வசூலைக் குவித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தீபாவளி விடுமுறையைத் தொடர்ந்து படம் மேலும் அதிக வசூலைக் குவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தாண்டு வெளியான கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் என இரு படங்களும் பெரியளவில் வெற்றிபெற்றதைத் தொடர்ந்து, சீன் திரைப்படமும் சூர்யாவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றியாக அமைந்துள்ளது.
Regarding the two-day collection details of Suriya's movie Scene.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.