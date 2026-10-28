புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் முதல் திரைப்படம்... வெற்றிக்குக் காத்திருக்கும் சூர்யா!
இந்தாண்டில் ஹாட்ரிக் வெற்றியை நோக்கி சூர்யா....
நடிகர்கள் சூர்யா, நஸ்லன்
நடிகர் சூர்யா நடித்த சீன் திரைப்படம் மேல் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.
நடிகர் சூர்யா 2டி எண்டர்டெயின்மெண்ட் மூலம் தன் முதல் தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். அதன் வாயிலாக நிறைய திரைப்படங்களைத் தானே தயாரித்து நடித்ததுடன் கார்த்தி, ஜோதிகாவின் படங்களையும் தயாரித்தார். இதன் தயாரிப்பில் இறுதியாக ரெட்ரோ வெளியானது. கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றதால் எதிர்பார்த்த வெற்றியை இப்படம் பெறவில்லை.
தொடர்ந்து, 2டியில் நேரடியாக நடிக்காமல் கருப்பு மற்றும் விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படங்களை வேறு நிறுவனங்களுக்கு நடித்துக்கொடுத்தார்.
இதற்கிடையே, நடிகர் சூர்யா ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் என்கிற புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். இதன் முதல் தயாரிப்பாக இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சீன் திரைப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளார். இப்படம் நவ. 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து மீண்டும் ஒரு வெற்றியை இப்படம் மூலம் பெற வேண்டும் என்பதைத் தாண்டி புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் திரைப்படத்தை வெற்றியுடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என சூர்யா காத்திருக்கிறாராம்!
Expectations are rising for the film scene, starring actor Suriya.
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