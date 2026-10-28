The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இந்திய சென்டிரல் வங்கியில் ரூ.14 கோடி மாயம், 187 பரிவர்த்தனைகள்! திருடியது எப்படி? யார்?உ.பி. எம்எல்சி தேர்தல்! மோடியின் வாரணாசி தொகுதியில் சமாஜவாதி வெற்றி!தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய மேலும் 2 கைதிகள் பிடிபட்டனர்! இதுவரை 15 பேர் கைது!இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் உயரிய விருது!தவெக ஆட்சி இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டுக்கு விடிவே இல்லை! மு.க. ஸ்டாலின் இளநிலை பயிற்சி அலுவலர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கிய முதல்வர் விஜய்!ராணிப்பேட்டையில் காணாமல் போன ஒரு வயது பெண் குழந்தை ஆந்திரத்தில் மீட்பு!

புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் முதல் திரைப்படம்... வெற்றிக்குக் காத்திருக்கும் சூர்யா!

இந்தாண்டில் ஹாட்ரிக் வெற்றியை நோக்கி சூர்யா....

நடிகர்கள் சூர்யா, நஸ்லன்

Updated On :

நடிகர் சூர்யா நடித்த சீன் திரைப்படம் மேல் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

நடிகர் சூர்யா 2டி எண்டர்டெயின்மெண்ட் மூலம் தன் முதல் தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். அதன் வாயிலாக நிறைய திரைப்படங்களைத் தானே தயாரித்து நடித்ததுடன் கார்த்தி, ஜோதிகாவின் படங்களையும் தயாரித்தார். இதன் தயாரிப்பில் இறுதியாக ரெட்ரோ வெளியானது. கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றதால் எதிர்பார்த்த வெற்றியை இப்படம் பெறவில்லை.

தொடர்ந்து, 2டியில் நேரடியாக நடிக்காமல் கருப்பு மற்றும் விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படங்களை வேறு நிறுவனங்களுக்கு நடித்துக்கொடுத்தார்.

இதற்கிடையே, நடிகர் சூர்யா ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் என்கிற புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். இதன் முதல் தயாரிப்பாக இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சீன் திரைப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளார். இப்படம் நவ. 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து மீண்டும் ஒரு வெற்றியை இப்படம் மூலம் பெற வேண்டும் என்பதைத் தாண்டி புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் திரைப்படத்தை வெற்றியுடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என சூர்யா காத்திருக்கிறாராம்!

Expectations are rising for the film scene, starring actor Suriya.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

டிஎஸ்பி இன்பராஜ்! சீன் சூர்யா கிளிம்ஸ்!

டிஎஸ்பி இன்பராஜ்! சீன் சூர்யா கிளிம்ஸ்!

சிரித்து, சிரித்து சீன் கதையைக் கேட்டேன்: சூர்யா

சிரித்து, சிரித்து சீன் கதையைக் கேட்டேன்: சூர்யா

டிஎஸ்பி இன்பராஜ்! சீன் அப்டேட்!

டிஎஸ்பி இன்பராஜ்! சீன் அப்டேட்!

உணர்ச்சி இல்லாத மிருகம்... சீன் நஸ்லன் அறிமுக விடியோ!

உணர்ச்சி இல்லாத மிருகம்... சீன் நஸ்லன் அறிமுக விடியோ!

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!