சில கதைகள் நீண்ட காலம் நம் மனத்திலேயே தங்கிவிடும்... கீர்த்தி சுரேஷ் நெகிழ்ச்சி!
நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது...
அக்கா இணையத் தொடரில் கீர்த்தி சுரேஷ் - படங்கள்: இன்ஸ்டா / கீர்த்தி சுரேஷ்
நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில், “சில கதைகள் நீண்ட காலம் நம் மனத்திலேயே தங்கிவிடும்” என்று 'அக்கா’ இணையத் தொடர் பற்றி மிகவும் நெகிழ்ச்சியாகக் கூறியுள்ளார்.
நெட்ஃபிளிக்ஸ் மற்றும் யஷ் ராஜ் ஃபிலிம்ஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிப்பில் உருவாகியிருக்கும் இந்தத் தொடரில் கீர்த்தி சுரேஷ் பவானியாகவும், ராதிகா ஆப்தே ருத்ராவாகவும் நடித்துள்ளார்கள்.
நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ‘அக்கா’ என்ற இணையத் தொடரின் டீசர் வெளியாகியது. இந்தத் தொடர் நெட்பிளிக்ஸில் அக்.30ஆம் தேதி வெளியாகியது.
பெண்களை மையமாகக் கொண்ட பிரம்மாண்டமான கேங்ஸ்டர் கதையான இத்தொடரை எழுதி, இயக்கியிருக்கிறார் அறிமுக இயக்குநர் தர்மராஜ் ஷெட்டி. 1980-களின் பின்னணியில் தலைமுறை தலைமுறையாகப் பெண்களால் கட்டமைக்கப்பட்டு, ஆளப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்ட பெர்னூரு என்ற கற்பனை உலகத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.
இந்தத் தொடரில் கீர்த்தி சுரேஷின் நடிப்பு ரசிகர்களால் வெகுவாகப் பாராட்டப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் இது குறித்து தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் கூறியிருப்பதாவது:
சில கதைகளைச் சொல்லி முடித்த பிறகும், அவை நீண்ட காலத்திற்கு நம் மனத்திலேயே தங்கிவிடும். 'அக்கா' எப்போதும் எனக்கு அப்படியான ஒரு கதையாகவே இருக்கும்.
ஆதித்யா சோப்ராவுக்கு இதயம் கனிந்த நன்றி. இந்தத் தொடரை நம்பியதற்கு தயாரிப்பாளர்கள் குழுவில் இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி.
பவானி என்ற கதாபாத்திற்கு என்னை நம்பியதுக்கு தர்மராஜ் ஷெட்டிக்கு நன்றி. இயக்குநர், ஒளிப்பதிவு குழுவினருக்கு என் எல்லையில்லா அன்பு. ராதிகா ஆப்தேவுடன் இணைந்து பவானி - ருத்ராவுக்கு உயிர் கொடுத்தது மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது.
அக்கா கதாபாத்திரம் சிறப்பாக வர உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி. இவர்கள் இல்லாமல் இதைச் செய்திருக்க முடியாது. விகாஸ், சின்ஹாரோன் எனக்கு பவானியின் குரலைக் கண்டுபிடிக்க உதவினார்கள்.
மற்றும் பலர் திஅரைக்கு பின்னாடி அயராது உழைத்துள்ளார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும் என் எல்லையில்லா அன்பையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அக்கா தொடரைப் பார்த்த அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள். பவானி மற்றும் அவளது உலகத்தைப் பாராட்டியவர்களுக்கு மிக்க நன்றி எனக் கூறியுள்ளார்.
Summary
Some stories stay in the mind for a long time.... Keerthy Suresh opens up about akka series love and reception!
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