23 ஆம் நாளிலும் விசில்..! - மண்டாடி இயக்குநருக்கு சூர்யா கடிதம்!
மண்டாடி பட இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்திக்கு நடிகர் சூர்யா அனுப்பிய கடிதம் குறித்து...
இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி - நடிகர் சூர்யா - கோப்புப் படம்
நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்து வெளியான “மண்டாடி” திரைப்பட இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தியை வாழ்த்தி நடிகர் சூர்யா கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
அறிமுக இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தியின் இயக்கத்தில் நடிகர் சூரி மற்றும் சுஹாஸ் உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில் வெளியான படம் “மண்டாடி”. மீனவர்களின் வாழ்வியலையும், பாய்மரப் படகுப்போட்டியையும் மையமாகக் கொண்டு உருவான இந்தப் படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், மண்டாடி படத்தைத் தாமதமாகதான் பார்த்ததாகவும், 23 ஆவது நாளிலும் ரசிகர்கள் விசில் மற்றும் கைதட்டல்களுடன் கொண்டாடுவதாகவும் குறிப்பிட்டு நடிகர் சூர்யா இயக்குநர் மதிமாறனுக்கு வாழ்த்து கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
இதுபற்றி, அந்தக் கடிதத்தில் கூறப்பட்டதாவது:
“அற்புதமான பொழுதுப்போக்குப் படைப்பிற்கு நன்றி. திரைப்படத்தைப் பார்ப்பதற்குத் தாமதமானாலும், 23 ஆவது நாளில் திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் ஆராவாரம், விசில் மற்றும் கைத்தட்டல்களுக்கு இடையே இந்தப் படத்தைப் பார்க்கும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது. அற்புதமாக எழுதியுள்ளீர்கள். உங்களுக்காக நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.
முன்னதாக, ரசிகர்களின் ஆதரவைப் பெற்ற “மண்டாடி” திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 140 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Actor Suriya has sent a letter congratulating Mathimaran Pugazhendhi, the director of the film Mandadi.
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