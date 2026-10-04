ராக்கா எப்போது வெளியாகும்? அட்லீ பதில்!
ராக்கா வெளியீடு குறித்து அட்லீ....
அட்லீ, அல்லு அர்ஜுன்
இயக்குநர் அட்லீ ராக்கா திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து பேசியுள்ளார்.
இயக்குநர் அட்லி நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் கூட்டணியில் உருவாகும் திரைப்படத்திற்கு ராக்கா எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். உலகின் முன்னணி விஎஃப்எக்ஸ் நிறுவனங்களின் மேற்பார்வையில் இதன் முக்கிய காட்சிகள் உருவாகி வருவதால் அவதார் போன்று மிகச்சிறப்பான காட்சியனுபவங்களக ராக்கா எடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிகிறது.
மேலும், ஆச்சரியப்படும் வகையில் பான் உலகத் திரைப்படமாக ஆங்கிலம், கொரிய, சீன மொழிகளிலும் இப்படம் திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், ராக்கா வணிக ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய கவனம் பெறும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தீபிகா படுகோன் நாயகியாகவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் மிருணாள் தாக்கூர், ரஷ்மிகா மந்தனா, உள்ளிட்டோர் நடிப்பதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இதில், வில்லியாக நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமியும் நடித்து வருவதாகக் கூறப்பட்டது. ஆனால், ராக்காவில் தான் நடிக்கவில்லை என்றும் அதற்காக யாரும் தன்னை அணுகவில்லை என்றும் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் அட்லீயிடம் ராக்கா திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் எனக் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அட்லீ, “என் தயாரிப்பாளர் கூட இந்தக் கேள்வியைக் கேட்கவில்லை. விரைவில், ராக்கா திரையரங்குகளுக்கு வரும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார். இப்படம் ரூ. 600 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவாகிவருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Director Atlee has spoken about the release of the movie Raaka.
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