சமூக வலைதளங்கள் 90 சதவீதம் எதிர்மறையானவை: மிஷ்கின்
சமூக வலைதளங்கள் குறித்து மிஷ்கின்...
மிஷ்கின்
இயக்குநர் மிஷ்கின் சமூக வலைதளங்களின் நிலை குறித்து பேசியுள்ளார்.
இயக்குநர் மிஷ்கின் பிசாசு - 2, டிரெயின் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி முடித்துவிட்டு தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் வில்லனாக, குணச்சித்திர நடிகராக நடித்து வருகிறார். தமிழ் மட்டுமல்லாது துல்கர் சல்மானின் ஐஆம் கேம் மலையாளத் திரைப்படத்திலும் நடித்திருந்தார்.
இவரும் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷும் நடித்த சத்தியவான் சாவித்திரி திரைப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இந்த நிலையில், நேர்காணலில் பேசிய மிஷ்கின், “இன்று சமூக வலைதளங்களில் 90 சதவீதம் எதிர்மறையானவைதான். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் தேனீர் கடையில் நண்பர்கள் சந்தித்தால் 15 நிமிடத்திற்கு இந்திரா காந்தியைப் பற்றி பேசிவிட்டு அடுத்தடுத்து வேலைகளுக்குச் சென்றுவிடுவர்.
ஆனால், இப்போது அதே விஷயங்களைப் பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக்கி எதிர்மறையான எண்ணங்களைப் பரப்புகின்றனர். நல்லவை இருந்தாலும் பெரும்பாலும் கெட்டவைதான் அங்கு கொட்டிக்கிடக்கின்றன.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Director Mysskin has spoken about the state of social media.
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