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லோகேஷ் கனகராஜை இயக்கும் மிஷ்கின்!

மிஷ்கின் - லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம்...

மிஷ்கின் - லோகேஷ் கனகராஜ்

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இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜை வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கிய பிசாசு - 2 மற்றும் டிரெயின் ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களும் நீண்ட காலமாக வெளியாகாமல் இருக்கின்றன. இதில், பிசாசு - 2 வெளியாவதில் சிக்கல் நீடிப்பதால் அப்படம் குறித்து எந்த அப்டேட்களும் வெளியாவதில்லை.

ஆனால், டிரெயின் திரைப்படத்தின் அறிவிப்புகள் மட்டும் அவ்வபோது வெளியாகி ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும். அதே நேரம், மிஷ்கின் திரைப்படங்களிலும் தீவிரமாக நடித்து வருவதால் ரசிகர்களின் வெளிச்சத்திலும் இருக்கிறார். இருந்தாலும் இயக்குநர் மிஷ்கின் திரைப்பட ரசிகர்களுக்கு அவர் திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்கிற கேள்விகளும் இருக்கின்றன.

இந்த நிலையில், நேர்காணலில் பேசிய இயக்குநர் மிஷ்கின், “பிசாசு - 2 மற்றும் டிரெயின் திரைப்படங்கள் வெளியானாலும் சரி வெளியாகவில்லை என்றாலும் சரி, எனக்கு எந்தக் கவலையும் இல்லை. நான் அதைக் கடந்து சென்றுவிட்டேன். இப்போது, லோகேஷ் கனகராஜுக்கு கதை சொல்லியிருக்கிறேன். அவருக்கும் பிடித்துவிட்டது. எப்போது வருகிறாரோ அப்போது அப்படத்தை இயக்குவேன். மேலும், நடிகர் நரேனை வைத்து அஞ்சாதே - 2 திரைப்படத்தை இயக்கத் திட்டமிட்டுள்ளேன். இதுபோக, இச்சை என்கிற கதையை எழுதி முடித்துள்ளேன். 26 கதைகள் இருக்கின்றன.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Director Mysskin has announced that he is set to direct a new film starring director Lokesh Kanagaraj.

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