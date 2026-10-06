ஓடிடியில் வெளியான ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே: எதில் பார்க்கலாம்?
ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியானது குறித்து...
ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே - மார்வெல்
ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது.
டெஸ்டின் டேனியல் கிரிட்டோன் இயக்கத்தில் உருவான ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 31 ஆம் தேதி உலகளவில் திரையரங்குகளில் வெளியானது.
ஸ்பைடர் மேன் கதாபாத்திரத்தில் டாம் ஹாலண்டும் நாயகியாக ஜெண்டயாவும் நடித்துள்ளதால் இந்த இணைக்கான ரசிகர்களும் பெரிய ஆவலுடன் படத்தை பார்த்து கொண்டாடி வந்தனர்.
உலகளவில் வெளியான இந்தப்படம், இந்திய அளவில் அதிகம் வசூல் செய்த ஹாலிவுட் திரைப்படம் என்ற சாதனையைப் படைத்தது.
இந்த நிலையில், ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே படமானது அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் இன்று (அக். 6) வெளியானது.
இருப்பினும், சந்தாதாரராக இருந்தாலும்கூட, தனியாக பணம் செலுத்துவதன்மூலம் மட்டுமே இந்தப் படத்தைப் பார்க்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The movie Spider Man Brand New Day was released on the Amazon Prime OTT platform.
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