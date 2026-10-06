கார் வாங்கியதைக் கொண்டாடிய சின்ன மருமகள்!
முதல்முறையாக தனக்கென ஒரு பொருளை தன்னுடைய உழைப்பில் வாங்கியுள்ளதை நடிகை ஸ்வேதா கொண்டாடியுள்ளது குறித்து....
நடிகை ஸ்வேதா - இன்ஸ்டாகிராம்
முதல்முறையாக தனக்கென ஒரு பொருளை முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய உழைப்பில் வாங்கியுள்ளதாக சின்ன மருமகள் தொடரின் நாயகி ஸ்வேதா தெரிவித்துள்ளார்.
புதிதாக கார் வாங்கியுள்ள ஸ்வேதா, பல மாதங்களாக கண்ட கனவு, இன்று நனவாகியுள்ளதாக நெகிழ்ச்சியுடன் ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
விஜய் தொலைக்காட்சியில் 2024 ஜனவரி முதல் சின்ன மருமகள் தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. திங்கள் முதல் வெள்ளிக் கிழமை வரை இரவு 7 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிவரும் இத்தொடரி, நடிகை ஸ்வேதா நாயகியாக நடிக்கிறார்.
ஸ்வேதாவுக்கு ஜோடியாக நவீன்குமார் நாயகனாக நடித்து வருகின்றனர். இவர்களுடன் வி.ஆர். திலகம், பானுமதி, சங்கவி ராஜேந்திரன், ஸ்வேதா சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ட பலரின் நடிப்பும் இத்தொடருக்கு பலமாக அமைந்துள்ளது.
கிராமத்தில் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவி, குடும்ப சூழல் காரணமாக பழமைவாத பணக்கார குடும்பத்தில் திருமணம் செய்துகொண்டு சென்ற பிறகு அவர் சந்திக்கும் சவால்களை மையமாக வைத்து சின்ன மருமகள் தொடர் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
பள்ளிப் பருவ மாணவியாகவும், திருமணமான இளம் பெண்ணாகவும் சிறப்பான நடிப்பை ஸ்வேதா வழங்கி வருவதால், இத்தொடரில் ஏராளமான ரசிகர்கள் இவருக்குக் குவிந்துள்ளனர். இத்தொடரில் நடித்துவருவதற்காக சிறந்த நடிகைக்கான விருதையும் இவர் வென்றுள்ளார்.
இதுமட்டுமின்றி சமூகவலைதளப் பக்கத்திலும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடியவர் என்பதால், அடிக்கடி தனது ரசிகர்களுக்காக நேரலையில் உரையாடுவது வழக்கம். தற்போதுபுதிதாக கார் வாங்கியுள்ளதை தனது ரசிகர்களுடன் ஸ்வேதா பகிர்ந்துள்ளார்.
நடிகை ஸ்வேதா
கார் வாங்கிய புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்துள்ள ஸ்வேதா, இறுதியாக என்னுடையது வந்துவிட்டது. 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆசையாக எனக்காக ஒரு கார் வாங்க வேண்டும் என்பதுதான். வசதியாக மிகவும் விரும்பிச் செல்லும் பயணத்தைக் கொடுக்கக் கூடிய கார் வாங்க வேண்டும்.
ஆசைப்படுவதோடு மட்டும் இருந்துவிடாமல், அதற்காக கடினமாக உழைத்தால் ஆசைகள் நிறைவேறும். பல மாதங்களாக இதற்காக நான் உழைத்து வந்தேன். இன்று, இறுதியாக எனக்காக ஒரு காரை வாங்கியுள்ளேன். அதுவும் என்னுடைய சொந்த உழைப்பில் சாத்தியமாக்கியுள்ளேன். தயவு செய்து கண்ணு வைக்காதீர்கள் எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
சின்ன திரை பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் பலர் ஸ்வேதாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Summary
Vijay TVs Chinna marumagal serial actress Swetha celebrated buying a car
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