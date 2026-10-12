எஸ்கே - 27 புதிய அப்டேட்!
சிவகார்த்திகேயனின் 27-வது திரைப்பட அறிவிப்பு...
நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் 27-வது திரைப்படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகவுள்ளது.
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மதராஸி, பராசக்தி ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் சேயோன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். மதுரையைப் பின்னணியாக வைத்து உருவாகி வருகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சிவகார்த்திகேயனின் 27-வது திரைப்படத்தை இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கி வருகிறார். இவர் பார்க்கிங் திரைப்படத்தை இயக்கி பெரிய அளவில் கவனிக்கப்பட்டவர்.
இந்த நிலையில், எஸ்கே - 27 எனத் தற்காலிகமாகப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு இன்று மாலை 5.27 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது இப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் யார் என்கிற அறிவிப்பாக இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
A new update regarding actor Sivakarthikeyan's 27th film is set to be released.
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