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சிவகார்த்திகேயன் - 27 இசையமைப்பாளர் இவர்தான்!

எஸ்கே - 27 திரைப்படத்தின் அப்டேட் வெளியானது...

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நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் 27-வது திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளரை அறிவித்துள்ளனர்.

சிவகார்த்திகேயனின் 27-வது திரைப்படத்தை இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கி வருகிறார். இவர் பார்க்கிங் திரைப்படத்தை இயக்கி பெரிய அளவில் கவனிக்கப்பட்டவர். எஸ்கே உடனான திரைப்படம் கல்லூரி கதையாக உருவாகி வருகிறது. முதலில் இப்படத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்க இருந்தார். அவர் வெளியேறியதும் சிவகார்த்திகேயன் ஒப்பந்தமானார்.

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இந்த நிலையில், சத்யஜோதி நிறுவனம் தயாரிக்கும் எஸ்கே - 27 எனத் தற்காலிகமாகப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தின் இசையமைப்பாளராக சாய் அபயங்கர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

music director for actor Sivakarthikeyan's 27th film has been announced.

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