இயக்குநருக்கு ஐபோன் பரிசளித்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்!
இயக்குநருக்கு ஐபோன் வாங்கிக்கொடுத்த சிவகார்த்திகேயன்...
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன் திரைப்பட இயக்குநர் ஐபோன் பரிசளித்துள்ளார்.
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மதராஸி, பராசக்தி ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் சேயோன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். மதுரையைப் பின்னணியாக வைத்து உருவாகி வருகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சிவகார்த்திகேயனின் 27-வது திரைப்படத்தை இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கி வருகிறார். இவர் பார்க்கிங் திரைப்படத்தை இயக்கி பெரிய அளவில் கவனிக்கப்பட்டவர். இக்கதையில் முதலில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்க இருந்தார். ஆனால், சில காரணங்களால் அவர் இப்படத்திலிருந்து விலக, சிவகார்த்திகேயன் இணைந்தார்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனுக்கு நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் ஐபோன் ரக செல்போனை பரிசளித்துள்ளார். இதனைப் பகிர்ந்த ராம்குமார், “பரிசுக்கு நன்றி சிவகார்த்திகேயன் அண்ணா..” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Actor Sivakarthikeyan has gifted an iPhone to his film director.
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