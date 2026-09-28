எதுக்கு இந்த விளக்கமெல்லாம்... வெங்கட் பிரபுவுக்கு நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பதில்!
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பதிவு வைரல்...
சிவகார்த்திகேயன், வெங்கட் பிரபு. - கோப்புப்படம்
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு பதிவுக்கு மறுமொழி அளித்துள்ளார்.
இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் ஒரு திரைப்படத்தில் நடிக்க இருந்தார். ஆனால், சில காரணங்களால் அப்படம் நடக்காமல் தள்ளிச்சென்றபடியே இருந்தது. சேயோனுக்குப் பின் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் எஸ்கே நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.
இதற்கிடையே, அண்மையில் நேர்காணலில் பேசிய கங்கை அமரன், “ஒரு நடிகர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் நடிக்க இருந்தார். ஆனால், அந்த நடிகர் நடித்த படம் ஒன்று ஹிட் அடித்ததும் காத்திருக்க வைத்தார். அப்படத்திற்கு முன்பே கால்ஷீட் கொடுத்துவிட்டார். ஆனால், இப்படி செய்தது எங்களுக்குப் பிடிக்கவில்லை. அவர் காலை ஏன் நாம் பிடிக்க வேண்டும்? என வெங்கட் பிரபுவிடம் சொல்லி வேறு படம் பண்ணு எனக் கூறிவிட்டேன்” என்றார். மறைமுகமாக சிவகார்த்திகேயனைத்தான் சொல்கிறார் என இந்த விடியோ வைரலானது.
இந்த நிலையில் இன்று வெங்கட் பிரபு, ”ஒரு அப்பாவுக்குத் தன் மகனின் திரைப்படம் நடக்காமல் இருக்கும்போது ஏற்படும் வருத்துங்களைப் புரிந்துகொள்கிறேன். ஆனால், அவருக்கு நடந்தது முழுமையாகத் தெரியாது என்பதால் அவரையும் குறை சொல்ல முடியாது. சிவகார்த்திகேயனுடனான திரைப்படம் சில காரணங்களால்தான் கைவிடப்பட்டது. வேறு ஏதாவது கதையில் அவருடன் இணைய வாய்ப்பிருந்தால் கண்டிப்பாக இயக்குவேன். சிவகார்த்திகேயன் எப்போதும் என் அன்பிற்குரிய நண்பர், சகோதரர். அவரின் சேயோனுக்கு வாழ்த்துகள். நானும் என் அடுத்த திரைப்பட பணிகளில் இருக்கிறேன். இந்த விவகாரத்தை நிறுத்திவிடுவோம்.” எனப் பதிவில் கூறினார்.
தற்போது, இதனைப் பகிர்ந்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்,”சார், நாமெல்லாம் குடும்பம். இதற்காக போய் தீவிரமாக பதில் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள்! உங்கள் வாழ்த்துகளுக்கு மிக்க நன்றி சார். முன்பே சொல்லியிருக்கிறேன்; நான் எப்போதும் வெங்கட் பிரபுவின் ரசிகன். விரைவில் உங்களுடன் பணியாற்றக் காத்திருக்கிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Actor Sivakarthikeyan has responded to director Venkat Prabhu's post.
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