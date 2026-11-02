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தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிகாலைக் காட்சிகள்?

திரையரங்குகளில் மீண்டும் அதிகாலைக் காட்சிகளை நடத்த திட்டம்...

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தமிழகத்தில் திரைப்படங்களுக்கான அதிகாலைக் காட்சி மீண்டும் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்திய அளவில் முதல் நாள் முதல் காட்சிக்கான நேரம் என்பது கடந்த பல ஆண்டுகளாக அதிகாலை 4 மணியிலிருந்து ஆரம்பமாகிக்கொண்டிருந்தன. மெல்ல, மெல்ல அந்த வழக்கம் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கைவிடப்பட்டு இன்று ஆந்திரம், தெலுங்கானா, கேரளத்தில் முதல் காட்சி காலை 6 மணிக்குத் தொடங்குகின்றன. அதில், சில திரைப்படங்கள் சலுகைகளைப் பெற்று அதிகாலையிலும் வெளியாகின்றன.

தமிழில் உச்ச நட்சத்திரங்களின் திரைப்படங்களை அதிகாலை 4.30 மணிக்கே காணும் கொண்டாட்ட காட்சிகள் இருந்தன. ஆனால், நடிகர் அஜித்தின் துணிவு திரைப்பட வெளியீட்டுக் கொண்டாட்டத்தின் போது ரசிகர் ஒருவர் உயிரிழக்க, அதிகாலைக் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டு முதல் காட்சி காலை 9 மணிக்கே தொடங்கும் என்பதை நடைமுறைப்படுத்தினர்.

சில ஆண்டுகளாக இத்திட்டம் தொடரும் நிலையில், தற்போது தமிழக அரசு அதிகாலை 6 மணிக்கான காட்சிகளை மீண்டும் நடைமுறைக்குக் கொண்டு வரும் திட்டத்தில் இருக்கிறதாம். இதன், முதல் திரைப்படமாக நடிகர் சூர்யாவின் சீன் அமையலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சில காலம் கழித்து மீண்டும் அதிகாலைக் காட்சியில் திரைப்படங்களைப் பார்க்க ரசிகர்களிடம் ஆர்வம் தெரிந்தாலும் சிலர் பாதுகாப்புக் காரணங்களையும் ஆலோசிக்க வேண்டும் எனக் கூறி வருகின்றனர்.

Reports indicate that early-morning film screenings are set to be reintroduced in Tamil Nadu.

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