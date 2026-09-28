மீண்டும் சூர்யாவை இயக்கும் திட்டத்தில் வெங்கி அட்லுரி?
சூர்யா - வெங்கி அட்லுரி கூட்டணி தொடர்பாக...
இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி, நடிகர் சூர்யா
இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி மீண்டும் நடிகர் சூர்யாவை இயக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தெலுங்கில் முன்னணி இயக்குநராக இருப்பவர் வெங்கி அட்லுரி. நடிகர் தனுஷை வைத்து வாத்தி, துல்கர் சல்மானுடன் லக்கி பாஸ்கர், சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி தொடர் வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளார்.
இதனால், தெலுங்கில் வெற்றிகரமான இயக்குநராகவும் உள்ளதால் வெங்கியின் அடுத்த திரைப்படத்தை இயக்க பல தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.
தற்போது, வெங்கி அட்லுரி நடிகர் துல்கர் சல்மானை வைத்து ‘லக்கி பாஸ்கர் - 2’ திரைப்படத்தை இயக்கும் பணிகளில் உள்ளதாகத் தெரிகிறது. இதனை முடித்ததும் நடிகர் சூர்யாவுடன் மீண்டும் இணையத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் ரூ. 250 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
Reports indicate that director Venky Atluri plans to direct actor Suriya again.
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