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விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வெற்றி பெற மொட்டையடித்த இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி!

சூர்யா திரைப்படத்திற்காக மொட்டையடித்த இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி...

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நடிகர் சூர்யா, இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 4:38 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்திற்காக மொட்டையடித்துள்ளார்.

இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்த விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் நாளை (ஆக. 14) திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. படத்தின் டீசர், டிரைலர் ஆகியவை எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியதால் முதல் நாளுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகளும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

நீண்ட காலம் கழித்து சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகும் முழுநீளக் காதல், குடும்பத் திரைப்படம் என்பதால் அவரின் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக இருக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படம் வெளியாவதாலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும் இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி திருப்பதியில் மொட்டையடித்து சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார்.

இப்படத்தின் விநியோகிஸ்தர்களுக்கான சிறப்புக் காட்சியைக் கண்டவர்கள், கண்டிப்பாக விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் பிளாக்பஸ்டர் ஆகும் எனப் பதிவிட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Director Venky Atluri has shaved his head for the film Viswanath and Sons.

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