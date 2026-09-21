நடிகர் சூர்யாவை இயக்கும் மணிரத்னம்?
இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் சூர்யா...
நடிகர் சூர்யா, இயக்குநர் மணிரத்னம்
நடிகர் சூர்யா - இயக்குநர் மணிரத்னம் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இயக்குநர் மணிரத்னம் இந்திய சினிமாவே வியக்கும் இயக்குநர்களில் ஒருவராக உள்ளார். இறுதியாக நடிகர் கமல் ஹாசன், சிலம்பரசனை வைத்து தக் லைஃப் திரைப்படத்தை இயக்கினார். இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வணிக தோல்வியைச் சந்தித்தது.
தற்போது, நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவி நடிப்பில் இஞ்சி வெல்லம் என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். காதல் திரைப்படமாக இது தயாராகி வருவதால் மணிரத்னம் ‘டச்’ இருக்கும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் மணிரத்னம் அடுத்ததாக நடிகர் சூர்யாவை வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இருவரும் கடைசியாக ஆயுத எழுத்து திரைப்படத்தில் இணைந்திருந்தனர். தற்போது, இக்கூட்டணி மீண்டும் இணைந்தால் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் கருத்திட்டு வருகின்றனர். நடிகர் சூர்யா விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தன் சீன் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுக்காக காத்திருக்கிறார்.
Reports suggest that a new film featuring the collaboration of actor Suriya and director Mani Ratnam is likely to be made.
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