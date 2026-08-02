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மங்காத்தா - 2 திட்டத்தில் நடிகர் அஜித் குமார்?

நடிகர் அஜித் குமாரின் மங்காத்தா - 2 திரைப்படம் குறித்து...

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நடிகர் அஜித் குமார், இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 3:48 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மங்காத்தா - 2 திரைப்படம் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகர் அஜித் குமார் நடித்த திரைப்படங்களிலேயே அவரது ரசிகர்களை அதிகம் கவர்ந்த திரைப்படமாக மங்காத்தா இருக்கிறது.

இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் நடிகர் அஜித் குமார் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது. ஏகே - 64 எனத் தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்திற்கான முன்தயாரிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில், இப்படத்திற்குப் பின் இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் மங்காத்தா - 2 திரைப்படத்தில் அஜித் நடிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு 2027 ஆம் ஆண்டு தொடங்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் சிவா இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் நடிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Reports indicate that there is a possibility of a Mankatha 2 movie being made.

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