10 நாள்களுக்கு முன்பு... தேவா இறப்புக்கு குஷ்பு உருக்கம்!
நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான குஷ்பு இசையமைப்பாளர் தேவா இறப்பு குறித்து கூறியிருப்பதாவது...
இசையமைப்பாளர் தேவா, குஷ்பு - ENS
நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான குஷ்பு இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவுக்கு, “என்னால் நம்பவே முடியவில்லை” எனக் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்த் திரையுலகில் புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளரும் பாடகருமான தேவா (75 வயது) இன்று சென்னையில் தனியார் மருத்துவமனையில் மாரடைப்பு காரணமாக சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார்.
தேனிசைத் தென்றல் என தமிழ்த் திரையின் ரசிகர்களால் தேவா அன்போடு அழைக்கப்பட்டார். சினிமா துறைக்கு வருவதற்கு முன்பே, அவர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் இசையமைத்துக் கொண்டிருந்தார்.
அண்ணாமலை, விரலுக்கேத்த வீக்கம், மின்சார கண்ணா உள்பட பல படங்களில் குஷ்புவிற்கு தேவா இசையமைத்துள்ளார். இந்த நிலையில், அவரது இறப்பு குறித்து குஷ்பு தனது எக்ஸ் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
முழுவதுமாக நிலைகுலைந்துவிட்டேன். நம்பவேமுடியவில்லை. 10 நாள்களுக்கு முன்பாக ஆரோக்கியமாக சிரித்துக்கொண்டும் என்னை வாழ்த்தியவர் தற்போது உயிருடன் இல்லை.
தேனிசைத் தென்றல் என அழைக்கப்பட்டவர். தேன் போன்ற இனிமையான மனிதர் காற்றை போல இலகுவான மனிதர். இசை உலகிற்கும் சினிமாவுக்கும் அவர் அளித்த பங்களிப்பு அளப்பரியது. விரைவிலேயே சென்று விட்டார். ஏன்? உங்களை மிகவும் மிஸ் செய்கிறோம் தேவா சார். ஆன்மா சாந்தி அடையட்டும் என்றார்.
Absolutely devastated. Unbelievable. A man who was healthy and laughing, blessing and was part of us just 10 days ago is gone. Its heartbreaking.— KhushbuSundar (@khushsundar) October 17, 2026
Thenisai Thendral as he was known, was indeed a man as sweet as honey and light hearted as the wind. His contribution to the worldâ¦ pic.twitter.com/as65VFAg1e
Summary
Absolutely devastated. Unbelievable says Khushbu Sundar about Music director Deva death
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