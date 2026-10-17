அனிருத் திருமணம்: முதல்வர் விஜய்க்கு நேரில் அழைப்பு!
இசையமைப்பாளர் அனிருத் தனது திருமண அழைப்பிதழை வழங்க, முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்தது குறித்து...
முதல்வர் விஜய்யுடன் அனிருத் மற்றும் கலாநிதி மாறன், அவரது மனைவி.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் தனது திருமண அழைப்பிதழை வழங்க, முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
சன்ரைசர்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் காவ்யா மாறனுக்கும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தருக்கும் திருமணம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருமண வரவேற்பு விழா சென்னையில் வரும் நவ.21ஆம் தேதி நடைபெறுமென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு தெலங்கானா முதல்வர், பிரதமர் மோடிக்கும் சன் குழுமத் தலைவர் நேரில் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய்க்கு அனிருத் ரவிச்சந்தரும் உடன் சேர்ந்து நேரில் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். நடிகராக இருக்கும்போது விஜய்யின் ரசிகனாக அனிருத் சிறப்பாக இசையமைத்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
முதல்வர் விஜய்யின் கத்தி, மாஸ்டர், லியோ, பீஸ்ட் என பல வெற்றிப் படங்களுக்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். விஜய்யின் கடைசி படமான ஜன நாயகன் படத்துக்கும் அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.
கத்தி படத்தின் வெற்றிக்கு முதல்வர் விஜய் இளம் அனிருத்துக்கு பியானோ ஒன்றைப் பரிசளித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
BREAKING:— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) October 17, 2026
Mr. and Mrs. Kalanithi Maran personally invite Tamil Nadu CM Thiru C. Joseph Vijay to the wedding of music composer Anirudh Ravichander and Kavya Maran. pic.twitter.com/poqbd8kSrz
Summary
Anirudh’s wedding: Personal invitation extended to Chief Minister Vijay!
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