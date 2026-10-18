ஜெயிலர் - 2 வெற்றி... ரஜினியைச் சந்தித்த நெல்சன், அனிருத்!
ரஜினியைச் சந்தித்த நெல்சன், அனிருத்...
நடிகர் ரஜினிகாந்தை இயக்குநர் நெல்சன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் நேரில் சந்தித்துள்ளனர்.
நெல்சன் திலீப் குமார் இயக்கத்தில் உருவான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் அக்.15ல் உலகம் முழுவதும் வெளியானது. டைகர் முத்துவேல் பாண்டியனான நடிகர் ரஜினிகாந்த் இந்தப் பாகத்தில் சிலை கடத்தல் மாஃபியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறார் என்பதை ஆக்சன் காட்சிகளுடன் எடுத்திருந்தனர்.
முதல் பாகத்தை ஒப்பிட இரண்டாம் பாகம் நன்றாக இருப்பதாக விமர்சனங்களும் வந்ததால் பல பகுதிகளிலும் காட்சிகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனால், ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் 3 நாள் வசூலாக உலக அளவில் ரூ. 350 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்தை இயக்குநர் நெல்சன், அனிருத் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். ஜெயிலர் முதல் பாகம் ரூ. 600 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து ஆச்சரியப்படுத்தியது. தற்போது, ஜெயிலர் - 2 முதல் பாகத்தின் வசூலைக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Director Nelson and music composer Anirudh have met actor Rajinikanth in person.
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