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மூக்குத்தி அம்மன் - 2 சிறப்பு போஸ்டர்!

மூக்குத்தி அம்மன் - 2 ஆயுத பூஜை போஸ்டர்....

நடிகை நயன்தாரா

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மூக்குத்தி அம்மன் - 2 திரைப்படத்திற்கான சிறப்பு போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் அம்மனாக நடிகை நயன்தாரா நடித்துள்ள படம் மூக்குத்தி அம்மன் 2. இந்தப் படத்தை வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் மற்றும் விக்னேஷ் சிவனின் ரௌடி பிக்சர்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.

இந்தப் படத்தில் சினேகா, ரெஜினா கேசண்ட்ரா, ஊர்வசி, அபிநயா, இனியா, மைனா நந்தினி, யோகிபாபு, துனியா விஜய்,ராமச்சந்திர ராஜு, அஜய் கோஷ், சிங்கம்புலி, விச்சு விஸ்வநாத் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்துள்ளனர்.

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இப்படம் தீபாவளி வெளியீடாக நவம்பர் 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு மூக்குத்தி அம்மன் - 2 திரைப்படத்தின் சிறப்பு போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். மேலும், போஸ்டரில் மஹாசக்தி என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். முதல் பாகம் ஹிட் அடித்ததால் இரண்டாம் பாகத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

A special poster for the movie Mookkuthi Amman - 2 has been released.

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