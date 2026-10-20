பிக் பாஸ் விதிகளில் திருத்தம்! இனி ஆளும் அணி, எதிரணி இல்லை?
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரத்தில் புதிய விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது குறித்து...
பிக் பாஸ் சீசன் 10 - எக்ஸ்
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரத்தில் புதிய விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஆளும் அணி, எதிரணிக்கு பதிலாக சிவப்பு அணி, நீல அணி என்று இரு அணிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 6 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. வழக்கமாக ஆளும் அணி, எதிர் அணி என பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் வைக்கப்படும். ஆனால், இம்முறை பிக் பாஸில் இந்த அந்த பழைய விதி திருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வாரம் முழுக்க சிவப்பு அணி, நீல நிற அணி என இரு அணிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் சிவப்பு அணித் தலைவராக அவினாஷ், நீல நிற அணித் தலைவராக வினோத் பாபு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். சிவப்பு நிற அணியில் டிடிஎஃப் வாசன், முத்தழகி, முனியம்மாள், கரீஷ்மா, அக்ஷிதா, ஜேசன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
நீல நிற அணியில் அடாவடி அன்சர், ஷமா, அஸ்மிதா, ஷாதிகா, முகேஷ், தன்யா, லட்சுமி பிரியா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
பிக் பாஸ் அணியினர்
இந்த விதிமுறைகளின்படி பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் மட்டுமின்றி, பிக் பாஸ் வீடும் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, பிக் பாஸ் கழிப்பறை, சமையலறை, படுக்கை அறை, வரவேற்பறை என அனைத்தும் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வீட்டின் நடுவே போடப்படும் கோடு எல்லையக் குறிப்பதாகவும்ம் இது ஒரு போரின் தொடக்கம்; இனி இந்த வீட்டில் ஒரே கேள்வி, சிவப்பா? நீலமா? என்பது மட்டுமேதான் என பிக் பாஸ் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் இந்த வாரத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Summary
Bigg boss 10 tamil rules amended No more ruling team, no more opposition
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