ஓடிடியில் விஜய் சேதுபதியின் பத்தா எப்போது, எதில் பார்க்கலாம்?
விஜய் சேதுபதியின் பத்தா படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
பத்தா போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ்
விஜய் சேதுபதியின் பத்தா படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம் பட இயக்குநர் பாலாஜி தரணீதரன் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியின் வெளியான திரைப்படம் ’பத்தா’. இந்தப் படத்தை இயக்குநர் அட்லீ தயாரித்துள்ளார்.
மேலும் இந்தப் படத்தில், நடிகை லிஜோ மோல் ஜோஸ், இன்ஸ்டா பிரபலம் பாலமுருகன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். குழந்தை நட்சத்திரமான சாய் பிருத்விராஜ் தனது அழுத்தமான நடிப்பை வழங்கியுள்ளார்.
வடசென்னையின் பயங்கரமான ரெளடியான பத்தா(விஜய் சேதுபதி) தற்செயலாக பள்ளியின் குளியலறையில் சிறுவனால் சிக்குக் கொள்கிறார். அந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, இருவருக்கும் இடையே ஏற்படும் நட்பும் ரெளடியின் மனமாற்றமுமே இந்தத் திரைப்படத்தின் கதை.
சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ள பத்தா படத்துக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்புக் கிடைத்தது. இந்தப் படம் ரூ. 20 கோடி வரை வசூலை ஈட்டியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், விஜய் சேதுபதியின் பத்தா திரைப்படம் அக். 29 ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
Summary
Information regarding the OTT release of Vijay Sethupathi's film Patha has been revealed.
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