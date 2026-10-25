The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 36 இனங்களின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்படும்: முதல்வர் கெம்சந்த் சிங் வாக்கைக் காப்போம், நாட்டைக் காப்போம்: நவ. 1-இல் தில்லி பேரணிக்கு ராகுல் காந்தி அழைப்பு ஆசிய பாரா விளையாட்டு: பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து! சமையல் கலைஞர் செஃப் தாமு காலமானார்!அதி தீவிர புயலாகக் கரையைக் கடக்கும் ’அர்னாப்’: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்!

பத்தா ஓடிடி தேதி!

பத்தா திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி அறிவிப்பு...

Updated On :

நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் பத்தா ஓடிடி தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம் பட இயக்குநர் பாலாஜி தரணீதரன் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியின் வெளியான திரைப்படம் ’பத்தா’. இயக்குநர் அட்லி தயாரித்த இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ரூ. 35 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமானது.

இதில், நடிகை லிஜோ மோல் ஜோஸ், இன்ஸ்டா பிரபலம் பாலமுருகன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க, குழந்தை நட்சத்திரமான சாய் பிருத்விராஜ் தனது அழுத்தமான நடிப்பை வழங்கியிருந்தார்.

Story image

இந்த நிலையில், இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வருகிற அக். 29 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Actor Vijay Sethupathi's Patta OTT date has been announced.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜிவி பிரகாஷின் இம்மோர்டல்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ஜிவி பிரகாஷின் இம்மோர்டல்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ஓடிடியில் விஜய் சேதுபதியின் பத்தா எப்போது, எதில் பார்க்கலாம்?

ஓடிடியில் விஜய் சேதுபதியின் பத்தா எப்போது, எதில் பார்க்கலாம்?

பத்தா பலர் வாழ்க்கையில் ஒளியைத் தரும்: விஜய் சேதுபதி

பத்தா பலர் வாழ்க்கையில் ஒளியைத் தரும்: விஜய் சேதுபதி

விஜய் சேதுபதியின் பத்தா பட டிரைலர்!

விஜய் சேதுபதியின் பத்தா பட டிரைலர்!

விடியோக்கள்

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav