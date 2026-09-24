விஜய் சேதுபதியின் பத்தா பட டிரைலர்!
நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் “பத்தா” திரைப்பட டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...
பத்தா பட டிரைலரில்...
நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடித்துள்ள “பத்தா” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம் பட இயக்குநர் பாலாஜி தரணீதரன் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியின் புதிய படம் “பத்தா”. இப்படத்தை இயக்குநர் அட்லீ தயாரித்துள்ளார்.
இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையில் உருவாகி வரும் பத்தா படத்தில் நடிகை லிஜோ மோல் ஜோஸ், இன்ஸ்டா பிரபலம் பாலமுருகன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ள பத்தா படத்தின் டிரைலரை இன்று (செப். 24) படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர். கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியான இப்படத்தின் பாடல்கள் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.
1960-களில் நடக்கும் கதைகளத்துடன் உருவாகியுள்ள பத்தா படம் வரும் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The trailer for the film "baththa," starring actor Vijay Sethupathi in the lead role, has been released.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.