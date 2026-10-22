ஹான்ஸ் ஜிம்மருடன் பணியாற்றியது மறக்க முடியாத அனுபவம்: ஏ. ஆர். ரஹ்மான்
ராமாயணா நிகழ்வில் இசையமைப்பாளர் ஏ. ஆர். ரஹ்மான் பேசியது குறித்து...
இசையமைப்பாளர் ஏ. ஆர். ரஹ்மான்
இசையமைப்பாளர் ஏ. ஆர். ரஹ்மான் ராமாயணா நிகழ்வில் ஹான்ஸ் சிம்மர் குறித்து பேசியுள்ளார்.
இயக்குநர் நிதிஷ் திவாரி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரன்பிர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் நடிப்பில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள ராமாயணா வருகிற நவ. 5 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது.
ராமாயணத்தைத் தழுவி பல திரைப்படங்கள் வந்திருந்தாலும் அதிக பொருள்செலவில் உலகின் முன்னணி விஎஃப்எக்ஸ் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பில் ஆச்சரியப்படும் வகையில் இந்த ராமாயணா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏ.ஆர். ரஹ்மான் தலைமையில், ரன்பீர் கபூர், யாஷ், மற்றும் சாய் பல்லவி பங்கேற்ற நமித் மல்ஹோத்ராவின் 'ராமாயணம்' படத்துக்கான பிரம்மாண்ட இசை விழாவை சென்னையில் அமேசான் மியூசிக் நடத்தியது.
இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்துகொண்ட இசையமைப்பாளர் ஏ. ஆர். ரஹ்மான், "சில திட்டங்கள் நம்மைத் தாண்டியவை. அவை மக்களின் வாழ்க்கையின் ஒலித்தடமாக மாறிவிடுகின்றன. பல கோடி மக்களின் அன்பு மற்றும் நம்பிக்கைக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் ராமாயணத்தின் இசை கவனமாக பின்னப்பட்டுள்ளது.
நமித், நிதேஷ், குமார் விஸ்வாஸ் மற்றும் எனது அற்புதமான, அயராத குழுவினருடன் பணியாற்றியது ஒரு சிறந்த பயணம். ஹான்ஸ் ஜிம்மருடன் இணைந்து இசையமைத்தது வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத அனுபவம். இதன் ஒவ்வொரு கணத்தையும் நீங்கள் ரசிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்" என்றார்.
Music composer A. R. Rahman spoke about Hans Zimmer at the Ramayana event.
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