தீவிர புரொமோஷனில் துரோகம் பழகு படக்குழு
மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்தில் துரோகம் பழகு படத்தின் போஸ்டரை பறக்கவிட்டு படக்குழுவினர் வித்தியாசமான முறையில் புரமோஷன் செய்துள்ளனர்.
ஆசியாவின் புகழ்பெற்ற தொட்டிப்பாலங்களில் ஒன்றான மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்தில் துரோகம் பழகு படத்தின் போஸ்டரை பறக்கவிட்டு படக்குழுவினர் வித்தியாசமான முறையில் புரமோஷன் செய்துள்ளனர்.
மகிழ் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், தக்க்ஷன் விஜய் நடிப்பில், இயக்குநர் சீயோன் ராஜா இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ‘துரோகம் பழகு’. சமூக அக்கறை கொண்ட கருத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை புதுச்சேரி முதலமைச்சர் வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றான மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்தில் படத்தின் போஸ்டரைப் பறக்கவிட்டு படக்குழு புரோமசனில் ஈடுபட்டுள்ளது.
இப்படத்தில் G. M. குமார், வனிதா விஜயகுமார், லொள்ளு சபா ஜீவா, வாழை ஜானகி, அமுதவாணன், அப்புக்குட்டி, கஞ்சா கருப்பு, திவாகர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ராஜா மற்றும் பாலா ஆகியோர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர்.
மேலும், திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் விரைவில் வெளியாகும் எனப் படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
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