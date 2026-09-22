துரோகம் பழகு படத்தின் போஸ்டரை வெளியிட்ட புதுவை முதல்வர்!
துரோகம் பழகு படத்தின் போஸ்டரை புதுவை முதல்வர் வெளியிட்டது பற்றி...
துரோகம் பழகு படத்தின் போஸ்டரை வெளியிட்ட புதுவை முதல்வர்
துரோகம் பழகு படத்தின் இரண்டாம் பார்வை போஸ்டரை புதுவை முதல்வர் என். ரங்கசாமி வெளியிட்டார்.
மகிழ் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் சீயோன் ராஜா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் தக்க்ஷன் விஜய் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். இவருடன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் லொள்ளு சபா ஜீவா, ஜி. எம். குமார், ஜானகி அம்மா, வனிதா விஜயகுமார், அப்புக்குட்டி, அமுதவாணன், திவாகர், கஞ்சா கருப்பு, உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
இசையமைப்பாளர்கள் பாலா மற்றும் ராஜா இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர். கவிஞர் வைரமுத்து ஒரு பாடலை எழுதியுள்ளார்.
இந்த படத்தின் போஸ்டரை வெளியிட்ட முதல்வர் என். ரங்கசாமி, படக்குழுவினரை பாராட்டினார்.
மேலும், துரோகம் பழகு படத்தின் இசை மற்றும் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா விரைவில் நடைபெறவுள்ளதாக படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Summary
Puducherry Chief Minister releases the poster of the movie 'Dhrogam Pazhagu'!
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