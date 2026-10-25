ஜெயிலர் அடுத்த பாகத்தில் சந்தானம் நடிக்கிறாரா?
ஜெயிலர் 3-யில் சந்தானம் நடிக்கலாம் என ரசிகர்கள் கூறுவது குறித்து...
ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பில் சந்தானம்
ஜெயிலர் 3 படத்தில் நடிகர் சந்தானம் நடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், எஸ்.ஜே.சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, சிவராஜ் குமார், மோகன்லால், வித்யாபாலன், ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா மேனன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் அக். 15-ல் ஜெயிலர் 2 வெளியானது.
படம் வெளியான 10 நாள்களிலேயே சுமார் ரூ. 600 கோடிக்கும் அதிகமாக ஜெயிலர் 2 வசூலித்தது.
இந்த நிலையில், ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிகர் சந்தானம் நடித்ததாகவும், அவரது காட்சிகள் நீக்கப்பட்டதாகவும் சமூக ஊடகங்களில் ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர். மேலும், ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பின்போது கொண்டாட்டத்தில் சந்தானம் இருக்கும் விடியோவும் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகியது.
ஜெயிலர் முதல் பாகத்தில் நமோ நாராயணாவின் காட்சிகள் நீக்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டாம் பாகத்தில் அவரது காட்சிகள் வரவேற்பைப் பெற்றன.
இதனைப்போலவே, ஜெயிலர் மூன்றாம் பாகம் எடுக்கப்பட்டால், அதில் சந்தானத்தின் காட்சிகளும் இடம்பெறலாம் என ரசிகர்கள் கூறுகின்றனர்.
Summary
Is Actor Santhanam likely to act in Jailer 3?
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