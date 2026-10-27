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ராஜா ராணி தொடர் நாயகனின் தி டார்க் ஹெவன் பட ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

டார்க் ஹெவன் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக....

the dark heaven

தி டார்க் ஹெவன் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ்

Updated On :

ராஜா ராணி தொடரின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்து பிரபலமான நடிகர் சித்துவின் தி டார்க் ஹெவன் படத்தின், ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

டி3 படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் பாலாஜி இயக்கத்தில் கிரைம் த்ரில்லர் பாணியில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் தி டார்க் ஹெவன்.

இந்தப் படத்தை கோதை என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் எம்எஸ் ஸ்விஸ் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி இணைந்து தயாரித்துள்ளது. சக்தி பாலாஜி இசையமைத்துள்ளார். பி. கே. மணிகண்டன் ஒளிப்பதிவை மேற்கொண்டுள்ளார்.

தி டார்க் ஹெவன் படத்தின் நாயகனாக நடிகர் சித்து, காவல் துறை அதிகாரி வேடத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும், இந்தப் படத்தில் ரித்விகா, தர்ஷிகா, வேல. ராமமூர்த்தி, நிகழ்கள் ரவி, சாப்ளின் பாலு உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

7 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குறிப்பிட்ட நாளில் அந்த ஊரில் மர்மமான முறையில் கொலைகள் நடக்கின்றன. அது ஏன்? அதைச் சுற்றி காவல் துறை மேற்கொள்ளும் விசாரணையை மையப்படுத்தி இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படம், கடந்த செப். 18 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், தி டார்க் ஹெவன் திரைப்படம் அக். 30 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் மற்றும் ஆஹா ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

நடிகர் சித்து, ராஜா ராணி 2, திருமணம், வள்ளியின் வேலன் தொடர்களில் நடித்து பிரபலமானவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Information has emerged regarding the OTT release of the film 'The Dark Heaven', starring actor Sidhu—who gained popularity for his role in the second season of the series 'Raja Rani'.

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